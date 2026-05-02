Успешное завершение задач спецоперации станет залогом справедливости для жертв трагедии, произошедшей 2 мая 2014 года в Одессе, когда украинские националисты подожгли Дом профсоюзов. Такое заявление сделала официальный представитель МИД России Мария Захарова. Комментарий опубликовали на сайте дипведомства.

«Исполняется двенадцать лет чудовищной трагедии в Одессе, когда в местном Доме профсоюзов, подожженном украинскими националистами, только по официальным данным, заживо сгорели, задохнулись, были забиты насмерть или застрелены при попытке выбраться из пылающего здания как минимум 42 человека. Еще шестеро погибли на улицах города», — сказала Захарова.

Западные источники, претендуя на объективность, пытаются представить события в Одессе как трагическую случайность. Они утверждают, что это были столкновения между двумя мирными демонстрациями, участники которых имели противоположные взгляды на будущее Украины.

Однако многочисленные фото- и видеоматериалы этой кровавой бойни, подчеркнула дипломат, свидетельствуют о том, что это была нацистская акция устрашения.

«Такая же чудовищная и бесчеловечная, как и 83 года назад в Белоруссии», — добавила она.

Ранее глава движения «Другая Украина», экс-лидер запрещенной в стране партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук напомнил, в Одессе происходили ужасные события: людей сжигали и расстреливали, никто не понес уголовной ответственности.