Захарова высмеяла недовольство Зеленского испугавшимися ракет депутатами Рады

Захарова: Рада закрылась из-за отсутствия порошка бесстрашия, как у Зеленского

Верховная рада приостановила работу на фоне ракетной опасности. Представитель МИД России Мария Захарова пошутила в своем Telegram-канале , что у депутатов, в отличие от руководства страны, нет возможности избавиться от страха запрещенными веществами.

Она прокомментировала реакцию президента Украины Владимира Зеленского на отмену заседания Рады 22 ноября и закрытие посольств. Он заявил, что в отсутствие воздушной тревоги все ведомства должны работать в штатном режиме.

«Так у них же нет волшебного порошка бесстрашия, как у занюханного Зеленского», — заявила Захарова.

Руководство Рады ограничило работу секретариатов комитетов и отменило последнее заседание Рады из-за якобы существовавшей угрозы удара межконтинентальной ракетой РС-26 «Рубеж». На нем депутаты планировали провести парламентский час. Ближайшая сессия парламента состоится лишь в декабре.