Захарова высмеяла недовольство Зеленского испугавшимися ракет депутатами Рады

Верховная рада приостановила работу на фоне ракетной опасности. Представитель МИД России Мария Захарова пошутила в своем Telegram-канале, что у депутатов, в отличие от руководства страны, нет возможности избавиться от страха запрещенными веществами.
Она прокомментировала реакцию президента Украины Владимира Зеленского на отмену заседания Рады 22 ноября и закрытие посольств. Он заявил, что в отсутствие воздушной тревоги все ведомства должны работать в штатном режиме.
«Так у них же нет волшебного порошка бесстрашия, как у занюханного Зеленского», — заявила Захарова.
Руководство Рады ограничило работу секретариатов комитетов и отменило последнее заседание Рады из-за якобы существовавшей угрозы удара межконтинентальной ракетой РС-26 «Рубеж». На нем депутаты планировали провести парламентский час. Ближайшая сессия парламента состоится лишь в декабре.
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