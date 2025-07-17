США не располагают достаточным количеством оружия для Украины, чтобы она смогла противостоять России. С таким заявлением в эфире подкаста Going Underground выступил бывший офицер американской армии и заместитель директора Целевой группы по национальной безопасности Дэвид Пайн.

Он подчеркнул, что Вооруженные силы России в несколько раз превышают численность ВСУ и помогающих им наемников из разных стран.

«Путин может дать зеленый свет и санкционировать самое масштабное наступление, в ходе которого войска окружат Киев. Это заставит Зеленского вернуться за стол переговоров и подписать выработанное в Стамбуле соглашение», — заявил Пайн.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что в третьем раунде возобновившихся переговоров российская и украинская делегация обсудят меморандумы по урегулированию, которыми обменялись в ходе последней встречи в Стамбуле. Он добавил, что новую дату назначат после завершения процесса обмена пленными и телами.