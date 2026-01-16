Захарова: Кличко должен объяснить, почему сядет Тимошенко, а не Зеленский

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала ситуацию вокруг возможного над лидером украинской партии «Батькивщина» Юлией Тимошенко. Свое мнение она выразила в телеграм-канале .

Захарова в ироничной форме поставила под сомнение логику киевских властей и антикоррупционной повестки на Украине, сославшись на мэра Киева Виталия Кличко.

По мнению дипломата, складывается парадоксальная ситуация, при которой «ворует Зеленский, а сядет Тимошенко».

«Почему ворует Зеленский, а сядет Тимошенко, толково может объяснить только Кличко», — написала официальный представитель МИД, намекая на политические противоречия и внутренние конфликты внутри украинской власти.

Ранее стало известно, что Юлию Тимошенко отпустили из-под стражи под залог в 33 миллиона гривен (около 60 миллионов рублей) и запретили покидать Киевскую область.