Тимошенко отпустили из-под стражи под залог в 33 миллиона гривен

Высший антикоррупционный суд Украины избрал Юлии Тимошенко меру пресечения в виде залога в 33 миллиона гривен (около 60 миллионов рублей) и запретил покидать Киевскую область. Об этом сообщило украинское издание «Страна.ua».

Тимошенко также запретили общаться с 66 депутатами Рады. Нардеп Ярослав Железняк задался вопросом, как это реализуют.

Главу партии «Батькивщина» обвинили в даче взяток депутатам Верховной рады за нужные ей результаты голосования. Агентом-провокатором выступил парламентарий от фракции «Слуга народа» Игорь Копытин, который, по мнению самой Тимошенко, таким образом хочет избавиться от уголовного преследования.

Накануне она, выступая в парламенте, обвинила в коррупции Владимира Зеленского. Уже в суде Тимошенко добавила, что останется на Украине, несмотря ни на что, и назвала действующий в стране режим фашистским.