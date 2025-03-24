Захарова одним словом оценила картину с горящим Кремлем в кабинете Зеленского

Захарова назвала психбольницей картину с горящим Кремлем в кабинете Зеленского

Выбор украинским лидером Владимиром Зеленским картин для украшения кабинета свидетельствует о его нестабильном психическом состоянии. Об этом в беседе с ТАСС заявила официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова.

«Психбольница», — сказала дипломат на просьбу прокомментировать картину с горящим Кремлем в кабинете Зеленского.

Официального представителя МИД поддержала ведущая телеканала «Россия 1» Ольга Скабеева.

В Telegram-канале она опубликовала выдержку из статьи журнала Time, чьи сотрудники обратили внимание на необычный декор кабинета Зеленского.

«Наркоман!» — написала она.

Авторы Time в статье уточнили, что Зеленский считает важными для себя картины, висящие в кабинете. Среди них — изображение охваченного пламенем московского Кремля, тонущего в Черном море российского военного корабля и украинских войск, ведущих боевые действия на территории России.