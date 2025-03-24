Американские журналисты обратили внимание на картины, которыми украшен кабинет президента Украины Владимира Зеленского. Снимок украинского лидера на фоне Кремля и Мавзолея, охваченных огнем, опубликовал Time .

Зеленский сообщил корреспондентам, что несколько лет в его кабинете не было ремонта и он считает помещение безвкусным. Украинский лидер показал заднюю часть кабинета, которую называет своим домом. Там расположена односпальная кровать, а стены украшены картинами, которые президент выбирал лично.

Над кроватью висит картина, на которой художник изобразил тонущий в Черном море российский корабль. Второе полотно посвящено украинским боевикам, проникшим на территорию России.

«На третьей, любимой картине Зеленского изображен Кремль, объятый пламенем. „Каждая из них — о победе“, — говорит он», — указали в статье.

Ранее бывший полковник армии США Дэниел Дэвис заявил, что Украине необходимо скорее принимать договоренность о мире. По его словам, если бы Россия захотела вести полноценные боевые действия, она бы уже могла сровнять Киев с землей.