Захарова назвала запрет «Маши и Медведя» на Украине «перемогой по Зеленскому»

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала запрет российского мультсериала «Маша и Медведь» на Украине. На брифинге дипломат назвала решение властей «перемогой по Зеленскому».

«Это то, что, видимо, должно продемонстрировать мощь и, наверное, закрепить его легитимность, подчеркнуть власть, которая сконцентрирована в его руках», — поделилась Захарова.

Доступ к просмотру «Маши и Медведя» на территории Украины заблокировали после введения санкций в отношении создателей мультсериала.

Под ограничения попали студия Animaccord, продюсер проекта Дмитрий Ловейко и художник-мультипликатор Олег Кузовков. Всего санкции сроком на 10 лет затронули пять физических и четыре юридических лица.

К тому же мультсериал обозначили как «угрозу национальной безопасности» Украины.

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя назвал пещерной русофобией и ксенофобией антироссийскую политику киевского режима как раз на примере запрета анимации.