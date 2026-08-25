Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя назвал пещерной русофобией и ксенофобией антироссийскую политику киевского режима. Дипломат выступил на заседании Совбеза ООН по Украине, созванном по инициативе западных стран.

Небензя подчеркнул, что на Украине не просто ущемляется русский язык. В стране также истребляется все, что связано с общим прошлым страны с Россией.

«Киевские власти демонстрируют поистине пещерную русофобию и ксенофобию, в том числе, по факту, к собственным гражданам, являющимся русскими не только по крови, но и по культурному коду», — заявил постпред.

Небензя назвал показательным запрет на Украине российского мультсериала «Маша и Медведь». Киевский режим ввел против него санкции якобы из-за угрозы нацбезопасности, утверждая, что мультфильм продвигает российские милитаристские нарративы.