Захарова назвала принудительную мобилизацию геноцидом украинцев

Насильственная мобилизация на Украине запомнится как геноцид украинцев. Такое мнение выразила официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале .

«„Принудительная мобилизация“ на Украине войдет в учебники как геноцид украинского народа», — заявила дипломат.

Мобилизация на Украине усилилась весной прошлого года. В Сети часто появляются кадры насильственной отправки украинцев на передовую, новости о поджогах машин ВСУ, сообщения об отправке повесток беременным и рейдах в общественных местах.

Например, в Днепропетровске мужчина прокатил сотрудника военкомата на капоте электрокара Tesla, потому что не хотел отправляться в армию. Теперь ему грозит уголовная ответственность.

Также стало известно, что из-за насильственной мобилизации на Украине стало больше отцов, которые фиктивно отбирают детей у бывших жен. Мужчины делают это, чтобы избежать отправки на фронт.