Официальный представитель МИД Мария Захарова раскритиковала госсекретаря США Энтони Блинкена, который обвинил Россию в совершении преступлений на Украине, где произошла трагедия в Бабьев Яре. Такое мог заявить только подлец, отметила Захарова в своем Telegram-канале .

Официальный представитель МИД процитировала Блинкена — он напомнил об убийстве 34 тысяч евреев в Бабьем Яре и заявил, что Россия якобы лживо заявляет о денацификации Украины.

«Такое мог сказать только подлец, ведь Россия денацифицирует тех, кто стал продолжателями преступлений убийц жертв Бабьего Яра. Россия денацифицирует бандеровцев, героизировавших коллаборационистов Бандеру и Шухевича», — отметила Мария Захарова.

Он объяснила — в Бабьем Яре погибали не только евреи, но еще и советские военнопленные и цыгане. По ее словам, точного числа расстрелянных не до сих пор, но кто-то оценивает их в 150 тысяч человек.

«Такое мог сказать только подлец, ведь именно в его, Блинкена, стране стоят памятники фашистским коллаборационистам», — резюмировала Захарова.

Ранее она прокомментировала новость о том, что страны Запада подготовили у себя почти 130 тысяч украинских военных. По мнению Захаровой, всех их убил Владимир Зеленский.