Владимир Зеленский хватается за любую возможность сохранить власть и цинично хвалится перед западными хозяевами совершенными в России терактами. На это указала на брифинге официальный представитель МИД Мария Захарова.

«Зеленский <…> нагло заявляет о новых, как он сформулировал, дальнобойных санкциях в отношении России и ведет курс на дальнейшую эскалацию конфликта», — подчеркнула дипломат.

Захарова указала и на попытки главы киевского режима ухватиться за все, что может помочь сохранить власть, причем не только во имя мира, но и во имя войны.

«Сегодня совершенно ясно, что все предвыборные обещания Зеленского оказались циничной ложью, а молодой, подававший надежды, так называемый президент мира превратился в кровавого узурпатора», — сказала официальный представитель МИД.

На фоне заявлений Зеленского в Кремле отмечали, что российские военные предпримут все необходимые меры для противостояния угрозам со стороны Украины.