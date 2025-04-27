Захарова иронично оценила претензии Украины на Колобка

Официальный представитель МИД России Мария Захарова иронично оценила желание украинских властей признать Колобка национальным сказочным персонажем. Свое мнение дипломат выразила в интервью телеканалу ТВЦ.

«На Украине не было сказочного персонажа „Зелебобы“. А теперь есть», — сказала Захарова.

Служба внешней разведки Украины ранее сообщила, что сказка о Колобке является исключительно украинской. Эту часть национального наследия якобы присвоила Россия.

Бурное обсуждение героя сказки на Украине вызвала презентация мультфильма «Колобок», созданного творческой группой школьников из Марокко. Они объявили, что создали свой мультфильм на основе русской народной сказки. В СБУ заявили, что в русском языке отсутствует слово «коло» в значении круг.