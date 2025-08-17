Рогов: встреча Путина и Трампа на Аляске загнала Зеленского в угол

Встреча президентов Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске загнала главу киевского режима Владимира Зеленского в угол. Для достижения мира на Украине он стал единственной преградой, сообщил РИА «Новости» глава комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов.

«После саммита Зеленский загнан в угол, он стал заложником собственной алчности и ненависти. Россия показала, что готова к поиску решения вопроса мирным путем и компромиссу. Зеленский боится потерять власть и не спешит. Для него власть важнее мира на Украине», — сказал он.

Рогов констатировал, что Зеленский становится преградой для достижения мира на Украине.

«Теперь вся вина в случае затягивания конфликта будет лежать на Зеленском», — заключил глава комиссии ОП.

Ранее Зеленский не принял предложение Трампа отказаться от Донбасса.