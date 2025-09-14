Задержанный на Украине оператор ORF сбежал из ТЦК при непонятных обстоятельствах

Задержанный на Украине оператор ORF сбежал от ТЦК и уехал в Киев с адвокатом

Оператор австрийской телерадиокомпании ORF, задержанный ранее на Украине, сумел сбежать от военкомов и покинуть ТЦК, где его несколько дней удерживали. Об этом сообщил телеканал OE24 со ссылкой на руководителя бюро ORF в Киеве Кристиана Вершютца.

«При не совсем понятных для меня обстоятельствах оператору и его супруге вчера просто удалось сесть в машину и уехать от этого здания или этой мобильной комиссии по мобилизации», — сказал он.

По его словам, оператор вместе с супругой переночевали в машине в лесу. Они опасались, что их найдут и снова задержат.

Когда к ним присоединился адвокат, они отправились все вместе в Киев.

До этого редакционный совет ORF требовал от Украины, чтобы оператора телеканала незамедлительно отпустили. Вершютц ранее направил мужчину в Тернополь для проведения съемок.

Известно, что сбежавшему от военкомов мужчине 53 года. В 2022 году он добровольно вступил в ряды ВСУ, был ранен.

Ранее в Сумской области СБУ задержала настоятеля храма УПЦ. Священнослужителя заподозрили в госизмене.