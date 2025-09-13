Настоятеля храма УПЦ задержали на Украине

Служба безопасности Украины задержала настоятеля одного из храмов канонической Украинской православной церкви в Сумской области. Об этом сообщили в Telegram-канале ведомства.

В СБУ отметили, что протоиерею предъявили обвинение по статье о распространении информации о перемещении, движении или расположении украинских войск. Предположительно, подозреваемый выезжал на местность, чтобы проверить там наличие военных объектов.

Полицейские провели обыски у священника и обнаружили у него пророссийскую литературу. Сейчас клирик находится под стражей, ему грозит до восьми лет тюрьмы. Сотрудники СБУ проводили следственные мероприятия под руководством областной прокуратуры.

Ранее сообщалось, что представители ТЦК насильно мобилизовали протоиерея УПЦ Николая Григу. Его похитили на западе Украины.