За начало мирных переговоров с Россией выступили 44% украинцев

Более 40% жителей Украины заявили, что сейчас настало время для проведения мирных переговоров с Россией. Данные нового опроса Центра Разумкова опубликовало местное издание «Зеркало недели».

Исследование провели 20–28 июня. Журналисты подчеркнули, что в нем не принимали участие военные, поэтому оно отражает «мнение тыла».

Суда по представленным данным, в среднем по стране за начало мирных переговоров выступают 44% респондентов. Больше всего их проведение поддерживают на юге страны (60% опрошенных).

При этом 84% участников исследования назвали неприемлемыми условия России в части территорий.

Также авторы исследования поинтересовались мнением о санкциях против РФ. Против их снятия выступили 77% опрошенных.

А против внесения в конституцию положений о безъядерном и внеблоковом статусе Украины — 58% респондентов.