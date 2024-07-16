В Кремле ответили на рассуждения о посредничестве Трампа в переговорах по Украине

Песков в ответ на рассуждения о посредничестве Трампа напомнил о его статусе

На фоне множества рассуждений о возможном посредничестве Дональда Трампа в переговорном процессе по Украине нужно помнить о том, что сейчас этот политик — кандидат в президенты США, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. Также он напомнил журналистам о позиции нынешней администрации Штатов по украинскому конфликту, сообщило РИА «Новости» .

«Нынешняя администрация США является противником диалога по Украине и настаивает на продолжении войны до последнего украинца», — указал пресс-секретарь президента России.

Ранее о том, что Трамп может стать посредником по мирному урегулированию украинского конфликта, заявлял премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Такую точку зрения он изложил в письме главе Евросовета Шарлю Мишелю.

«Я могу… с уверенностью сказать, что сразу после победы на выборах он <…> будет готов немедленно выступить в качестве мирного посредника», — подчеркнул венгерский премьер.