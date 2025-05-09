Видеохостинг YouTube заблокировал на территории Украины канал бывшего советника офиса президента Владимира Зеленского Алексея Арестовича. Об этом сообщил Telegram-канал «Политика страны» со ссылкой на центр противодействия дезинформации при СНБО.

По данным платформы на 9 мая, у канала Арестовича было 1,89 миллиона подписчиков. Под блокировку также попали каналы политолога Константина Бондаренко, опубликовавшего «критическую книгу про Зеленского», журналиста Дмитрия Васильца, уехавшего в Россию, и российской журналистки Анастасии Кашеваровой.

До этого видеохостинг заблокировал YouTube-каналы политолога Вадима Карасева и журналиста Александра Шелеста.

Глава киевского режима ранее ввел против всех этих лиц санкции. Теперь пользователи, указавшие в настройках страну «Украина», потеряли доступ к их каналам. При том, что в других странах доступ к ним сохранился.

Зеленский ввел санкции против 76 лиц в начале мая, в том числе и против Арестовича. Они предусматривают не только блокировку на YouTube, но также лишение госнаград Украины, аннулирование лицензий и прочее. Ранее Арестович заявил, что украинские власти поддержат трехдневное перемирие по случаю 80-летия Победы, предложенное Москвой, сообщил Life.