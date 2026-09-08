Взрывы прогремели в Киеве и Одессе

На Украине взрывы прогремели в двух городах – в Киеве и Одессе. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на украинский телеканал «Общественное».

«Серия взрывов прозвучала в Киеве», — говорится в публикации.

По данным канала, взрывы также прогремели в Одессе. До этого в Киевской и ряде других областей Украины объявили воздушную тревогу.

По данным телеграм-канала «Украина.ру», взрывы также прозвучали в Белой Церкви Киевской области. Российские военные атаковали украинскую столицу «Цирконами» и баллистическими ракетами.

Мэр Киева Виталий Кличко в своем телеграм-канале призвал горожан отправиться в укрытия. Киев под атакой баллистики.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщал, что в центре Киева в главном офисе СБУ прогремел взрыв. Это произошло на фоне обострения конкуренции между службой и ГУР.