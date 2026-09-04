Зеленский сообщил о взрыве в главном здании СБУ в центре Киева

В главном офисе СБУ в центре Киева произошел взрыв. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на телеграм-канал президента Украины Владимира Зеленского.

Взрыв прогремел недалеко от кабинета руководителя Службы безопасности Украины Александра Поклада. Зеленский отметил, что после произошедшего переговорил с Покладом.

Киевская пресса публикует фотографии здания, над которым поднимаются клубы густого черного дыма.

Центральный офис СБУ занимает целый квартал на скрещении улиц Владимирская и Ирининская в центре украинской столицы.

Утром 2 сентября в Киеве на улице Юрия Шумского произошла перестрелка между представителями двух спецслужб — СБУ и Главного управления разведки Министерства обороны. Зеленский назвал произошедшее «абсолютно позорной» ситуацией и уволил начальника Департамента охраны государственной тайны и лицензирования СБУ Олега Храмова.

Подробнее о конфликте кланов силовиков — в материале 360.ru.