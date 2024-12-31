Взрыв в кабинете украинского бизнесмена убил двух человек

Бизнесмен и его экс-сотрудник погибли в Крыжополе при взрыве в кабинете

Руководитель частного предприятия погиб при взрыве в рабочем кабинете в поселке Крыжополь Винницкой области Украины. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления полиции на своей странице в Facebook*.

По данным ведомства, детонация произошла, когда к предпринимателю пришел его бывший сотрудник. Оба мужчины скончались на месте от полученных травм.

Как уточнила «Газета.ru», ранения при взрыве получили еще два человека, один из которых умер во время госпитализации.

На место детонации прибыли криминалисты, чтобы установить причину взрыва.

В конце октября Черемушкинский суд Москвы отправил под стражу обвиняемого в подрыве автомобиля генерального директора компании «Шейкер групп» Виктора Мишачева.

По версии следствия, самодельную бомбу в машину подложил бывший бизнес-партнер предпринимателя. В результате детонации пострадали три человека, включая шестилетнего мальчика.

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