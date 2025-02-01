Взрыв произошел в военкомате украинского города Ровно

Взрыв прогремел в здании военкомата в городе Ровно в Ровненской области Украины. Об этом сообщил Telegram-канал «Страна.ua».
После взрыва к областному ТЦК выехали оперативные службы. Предварительно, есть погибшие. Официальной информации местные власти пока не приводили.
Местные паблики сообщили, что в здании военкомата выбило окна. Правоохранители перекрыли автомобильное движение вокруг места ЧП. Причины взрыва устанавливаются.
Ранее стало известно о нападении на сотрудника ТЦК в городе Пирятин Полтавской области. Вооруженный охотничьим ружьем мужчина в балаклаве застрелил военкома на автозаправочной станции. Злоумышленник скрылся с места преступления и увел с собой мобилизованного.
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