Взятки украинским военкомам превысили стоимость трехкомнатной квартиры

Сотрудники территориальных центров комплектования и социальной поддержки Украины в Николаеве стали брать взятки за отправку мужчин в тыл. За это они просили сумму, превысившую стоимость трехкомнатной квартиры, сообщил РИА «Новости» координатор подпольного движения Сергей Лебедев.

По его словам, незаконным заработком промышлял начальник Ленинского ТЦК. Лебедев сообщил, что мужчина, имея связи с военными и бизнесменами, за деньги обеспечивал украинцам отправку в тыл, а не на передовую.

«Откупиться у него стоит 15 тысяч долларов. Но это не выезд, это трудоустройство с „отмазкой“ — чаще в обслугу [Вооруженных сил Украины] в тылу», — сказал он.

Подпольщик рассказал, что в мае военкомы просили 12 тысяч долларов, но с 17 июля повысили расценки на три тысячи. По оценкам Лебедева, это больше стоимости трехкомнатной квартиры в Николаеве.

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