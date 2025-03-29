Медведев: из-за сделки с США Зеленского повесят на Майдане, как Муссолини

Сделка с США по недрам неминуемо приведет к краху киевского режима. Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил об этом в соцсети X .

Белый дом, по его словам, выдвинул отличный проект сырьевой сделки. Нынешняя власть на Украине падет независимо от того, согласится ее заключить или нет.

«Если киевский режим его одобрит, то наркомана и компанию повесят на Майдане, как Муссолини. А если отвергнет, то США перезагрузят бандеровский режим. Шах и мат», — предупредил он.

США передали Украине новый проект соглашения по редкоземельным металлам. В числе прочих условий Белый дом захотел переквалифицировать предоставленные прежде гранты в займы, потребовав компенсировать военную, бюджетную и гуманитарную помощь. Газета The Washington Post заявила, что это можно расценить как выплату репараций.