Вздернут на Майдане, как Муссолини. Медведев заявил, что киевский режим обречен
Медведев: из-за сделки с США Зеленского повесят на Майдане, как Муссолини
Сделка с США по недрам неминуемо приведет к краху киевского режима. Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил об этом в соцсети X.
Белый дом, по его словам, выдвинул отличный проект сырьевой сделки. Нынешняя власть на Украине падет независимо от того, согласится ее заключить или нет.
«Если киевский режим его одобрит, то наркомана и компанию повесят на Майдане, как Муссолини. А если отвергнет, то США перезагрузят бандеровский режим. Шах и мат», — предупредил он.
США передали Украине новый проект соглашения по редкоземельным металлам. В числе прочих условий Белый дом захотел переквалифицировать предоставленные прежде гранты в займы, потребовав компенсировать военную, бюджетную и гуманитарную помощь. Газета The Washington Post заявила, что это можно расценить как выплату репараций.