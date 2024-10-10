На Украине приостановили бронирование от мобилизации из-за недовольства Зеленского

На Украине приостановили бронирование от мобилизации до 15 ноября

Украинское правительство из-за недовольства президента Владимира Зеленского приостановило до 15 ноября действие положений, касающихся новых критериев для предприятий ОПК, которые могли давать своим сотрудникам «бронь» от мобилизации. Об этом сообщило украинское издание The Page .

Новые критерии ввели в мае. Предприятия ОПК получили право предоставить «бронь» от мобилизации для 50% работников, независимо от военно-учетной специальности.

Теперь порядок бронирования приостановили до 15 ноября. За это время проведут аудит предприятий, получивших такое право. Потом до 20 ноября отчет по аудиту передадут кабмину.

Также планируется аннулировать отсрочки от призыва на военную службу, если они были необоснованно предоставлены.

Позднее украинская «Экономическая правда» сообщила, что приостановка бронирования связана с недовольством Зеленского.

«[Зеленский] был на совещании [кабмина]. Возмущался, что забронировали 1,5 миллиона [человек]», — заявил источник издания в кабмине.

Ранее Зеленский раскрыл первый пункт своего «плана победы», касающийся приглашения Украины в НАТО.