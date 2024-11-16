Уроженца Москвы назвали возможным посланником Трампа по Украине

Эпштейн предложил свои услуги во время полета Трампа на встречу с Джо Байденом. Предложение ошарашило окружение политика, зато сам он воспринял его довольно спокойно. Он «слушал с явным интересом и не отклонил предложение, хотя и не пообещал ничего», добавили журналисты.

Эпштейн родился в Москве в 1982 году, жил там до 1993-го, пока его семья не эмигрировала в США. По словам самого выходца из России, у него есть родственники по «обе стороны конфликта». Препятствием к назначению юриста источник назвал отсутствие опыта дипломатической работы и возбужденное против него дело в Аризоне — там он пытался оспорить результаты президентских выборов 2020 года.

Ранее Трамп выбрал нового пресс-секретаря Белого дома. Им станет пресс-секретарь предвыборной кампании республиканца Кэролайн Ливитт.