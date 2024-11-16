Уроженца Москвы назвали возможным посланником Трампа по Украине
NYT: посланником Трампа по Украине может стать выходец из России Эпштейн
Член команды юристов Дональда Трампа Борис Эпштейн предложил свою кандидатуру на должность спецпосланника по Украине, сообщили источники газеты The New York Times. По их информации, избранный президент США задумался над предложением соратника.
Эпштейн предложил свои услуги во время полета Трампа на встречу с Джо Байденом. Предложение ошарашило окружение политика, зато сам он воспринял его довольно спокойно. Он «слушал с явным интересом и не отклонил предложение, хотя и не пообещал ничего», добавили журналисты.
Эпштейн родился в Москве в 1982 году, жил там до 1993-го, пока его семья не эмигрировала в США. По словам самого выходца из России, у него есть родственники по «обе стороны конфликта». Препятствием к назначению юриста источник назвал отсутствие опыта дипломатической работы и возбужденное против него дело в Аризоне — там он пытался оспорить результаты президентских выборов 2020 года.
Ранее Трамп выбрал нового пресс-секретаря Белого дома. Им станет пресс-секретарь предвыборной кампании республиканца Кэролайн Ливитт.