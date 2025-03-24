«Выглядит так себе». Зеленского высмеяли после переговоров Украины и США

Президента Украины Владимира Зеленского не допустили на встречу украинской и американской делегаций в Эр-Рияде. Внешний вид украинского лидера вызывает опасение, заявил в Telegram-канале депутат Верховной Рады Украины Александр Дубинский.

Депутат отметил, что Зеленский записал видеообращение на фоне белой отельной стены.

«Рассказал, как у них все отлично на переговорах идет. Но, скорее, все как раз наоборот. Выглядит он так себе. По старой традиции — сидел в соседнем отеле, даже на техническую встречу не вхож», — отметил Дубинский.

Депутат подчеркнул, что украинские представители ничего не решали на встрече, делегация США просто указали, «где галочку поставить». Дубинский пошутил насчет нарядов членов украинской делегации и добавил, что не хватает только бронежилетов и касок.

В Сети также высмеяли одежду представителей Украины. Пользователи заявили, что делегация — это «зеленые гоблины снова в турне».