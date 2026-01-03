Выборы на Украине объединят с референдумом по мирному соглашению

Законопроект по объединению проведения выборов и референдума по мирному соглашению Верховная рада Украины представит до конца февраля. Как сообщило украинское издание «Информатор» , с таким заявлением выступил глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия.

Он подчеркнул, что сама процедура организации голосования начнется при наличии черновика мирного соглашения, которое согласуют Украина, Россия, США и страны Евросоюза. Предварительный документ обнародуют для широкого обсуждения на срок до 60 дней. Все это время должен сохраняться режим прекращения огня.

«Если условия будут выполнены, то гражданам предложат проголосовать двумя бюллетенями — по выборам президента и по поддержке мирного соглашения», — заявил Арахамия.

Глава фракции подчеркнул, что, если условия останутся не выполнены, следующие шаги придется пересмотреть.

В конце декабря министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что в случае проведения выборов на Украине власти обязаны предоставить возможность проголосовать всем беженцам. Он подчеркнул, что украинский народ должен сам определить свою дальнейшую судьбу, исключать из голосования тех, кто живет в России, нельзя.