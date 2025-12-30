Киевский режим обязан предоставить право голоса украинцам, находящимся в России. Министр иностранных дел Сергей Лавров сообщил об этом РИА «Новости» .

«Нужно, наконец, дать украинскому народу возможность определить свою судьбу, включая то огромное количество его представителей, которые живут в России», — сказал он, комментируя будущие выборы на Украине.

Лавров призвал также признать новые территориальные реалии, в которых Донбасс, Крым, Херсонская и Запорожская области стали частью России. По его словам, на Западе осознали, что стратегическая инициатива в зоне боевых действий принадлежит российской армии.

В интервью ТАСС ранее Лавров заверил, что Россия не планировала нападать на другие страны. Но он предупредил, что в случае угрозы страна даст сокрушительный отпор.