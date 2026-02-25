«Вы не украинец, не притворяйтесь». Видео спора о национальности Небензи выложили в Сеть
Появилось видео спора Небензи и замглавы МИД Украины из-за казацких корней
Появилось видео дискуссии на заседании Совбеза ООН, где постпред России Василий Небензя заявил о своих украинских корнях, а замглавы МИД Украины Марьяна Беца резко ответила ему. Кадры опубликовал РБК.
«И у меня такая странная фамилия. Она из запорожских казаков. Мой отец — щирый украинец, да и мать тоже из казаков. Пощирее, чем вы, пани Беца, и вы, пан Мельник», — заявил Небензя.
Он добавил, что между народами нет принципиальной разницы, так как миллионы украинцев живут в России, а русские — на Украине и в Белоруссии.
«Во-первых, господин Небензя, вы не украинец. И не притворяйтесь им. Во-вторых, мы никогда не были одной нацией с Россией и никогда не будем», — возразила Беца.
Ранее Небензя предупредил Запад, что Россия может ответить на попытки снабдить Украину ядерным оружием.