Небензя предупредил об ответе России при попытке передачи ядерного оружия Украине
Небензя: Россия сможет противостоять попыткам снабдить Украину ядерным оружием
Возможные планы Великобритании и Франции снабдить Киев ядерным оружием можно назвать безответственными, опасными и противоправными. Об этом заявил постпред России при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности.
Небензя резко отреагировал на обсуждение возможных поставок Киеву ядерного оружия со стороны западных стран.
«Подобные замыслы мало того, что безответственны и опасны, так еще и противоправны… Россия обладает всеми возможностями дать отпор подобным действиям» — заявил постпред.
Он добавил, что рассчитывает на здравомыслящих и рассудительных людей в Лондоне и Париже, которые смогут удержать своих лидеров от подобных шагов.
Ранее обе европейские страны уже опровергли информацию о попытках передать Украине атомные или «грязные» бомбы. В Соединенном королевстве заявили о продолжении усилий для достижения справедливого и долгосрочного мира на Украине.