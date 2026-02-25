Небензя предупредил об ответе России при попытке передачи ядерного оружия Украине

Возможные планы Великобритании и Франции снабдить Киев ядерным оружием можно назвать безответственными, опасными и противоправными. Об этом заявил постпред России при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности .

Небензя резко отреагировал на обсуждение возможных поставок Киеву ядерного оружия со стороны западных стран.

«Подобные замыслы мало того, что безответственны и опасны, так еще и противоправны… Россия обладает всеми возможностями дать отпор подобным действиям» — заявил постпред.

Он добавил, что рассчитывает на здравомыслящих и рассудительных людей в Лондоне и Париже, которые смогут удержать своих лидеров от подобных шагов.

Ранее обе европейские страны уже опровергли информацию о попытках передать Украине атомные или «грязные» бомбы. В Соединенном королевстве заявили о продолжении усилий для достижения справедливого и долгосрочного мира на Украине.