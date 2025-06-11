Вучич предложил Зеленскому помощь

В ходе саммита «Украина — Юго-Восточная Европа», проходящего в Одессе, президент Сербии Александар Вучич предложил украинскому лидеру Владимиру Зеленскому практическую помощь в восстановлении одного из городов или регионов Украины. Выступление транслировали на телеканале «Рада».

«Я хотел бы получить вашу поддержку, господин президент Зеленский, чтобы мы могли взять один или два небольших города или один маленький регион, который мы могли бы возродить», — заявил Вучич.

Сербский президент заверил, что Белград продолжает поддерживать территориальную целостность Украины. Украина может рассчитывать на помощь Сербии, добавил Вучич.

Президент Сербии посетил Украину впервые с начала российско-украинского конфликта. Саммит «Украина — Юго-Восточная Европа» четвертый, предыдущие прошли в августе 2023 года в Афинах, в феврале 2024 года в Тиране и в октябре 2024 года в Дубровнике, написали «Известия».

Ранее Вучич заявил, что Сербия прекратит исполнять поставки оружия по контрактам, в результате которых боеприпасы попадают на Украину. Перзидент отметил, что не допустит, чтобы сербское вооружение попало в зону конфликта.