На одном из полигонов под Харьковом ВСУ удерживают в закрытых помещениях десятки насильно мобилизованных украинскими военкоматами мужчин. У них нет доступа к мобильной связи, душевым кабинам и туалетам. Об этом сообщил источник РИА «Новости» в силовых структурах.

«Родственники украинских военнослужащих жалуются, что на полигоне под Харьковом в бараках под амбарными замками с 15 февраля содержатся десятки похищенных сотрудниками ТЦК жителей Украины», — заявил собеседник журналистов.

Ранее ирландский журналист Чей Боуз ужаснулся, когда узнал о насильственной мобилизации на Украине. По его словам, массовая вербовка солдат приводит к расправам и убийствам. Так он прокомментировал снятое в стране видео, где молодого человека избили и попытались силой затолкать в машину. На помощь к нему подоспел отец, но сотрудники ТЦК открыли огонь.