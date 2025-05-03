Украинские войска примут участие в параде в честь 80-летия Победы, который пройдет в Лондоне. Об этом заявил глава Минобороны Великобритании Джон Хили на телеканале ITV .

«Спустя 80 лет после дня Победы в Европе мы будем чествовать ветеранов войны, наше величайшее поколение… Уместно, что украинские вооруженные силы, которые сейчас сражаются на передовой линии свободы, будут представлены на мероприятии в понедельник», — заявил британский министр.

Телеканал сообщил, что в торжественном мероприятии примут участие более тысячи британских военнослужащих. Также в королевстве пройдут несколько других мероприятий в честь годовщины.

Президента Украины Владимира Зеленского уличили в желании сорвать парад Победы в Москве. Попытки шантажа и запугивания со стороны украинского лидера ни к чему не приведут, заявил депутат Госдумы Алексей Чепа.