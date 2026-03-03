Украинские военные отказываются вывозить с территории Сумской области погибших и раненых, в том числе иностранных наемников. Об этом сообщил заместитель начальника главного военно-политического управления Минобороны, командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов в беседе с РИА «Новости» .

До этого он заявил агентству, что основная часть иностранных боевиков в рядах ВСУ, погибает на позициях в Сумской области.

«Насчет „двухсотых“ могу гарантированно сказать, что они не вывозят своих „двухсотых“, насчет раненых тоже — очень редко кого они могут вытащить. Большая часть „трехсотых“ — они остаются на позициях и потихоньку умирают», — сказал Алаудинов.

По его словам, российские расчеты беспилотников в штатном режиме ликвидируют любую вражескую технику, приближающуюся к линии фронта в Сумской области. Поэтому командование ВСУ перестало рисковать, даже когда поступают запросы на эвакуацию раненых.

Ранее стало известно, что латиноамериканские наемники в Сумской области стали формировать банды мародеров. Группы состоят из тех военных, которые расторгли контракт с ВСУ.