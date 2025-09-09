ВСУ перестали получать провизию на некоторых участках фронта в ДНР
Украинские военные на красноармейском направлении в Донецкой Народной Республике (ДНР) столкнулись с проблемами логистики и снабжения провизией на некоторых участках линии боевого соприкосновения. Об этом сообщил источник РИА «Новости» в силовых структурах.
По его данным, процесс снабжения ВСУ происходит с помощью тяжелого дрона «Баба-яги» с большой подъемностью.
«На некоторые позиции ВСУ из-за боевых действий дрон не долетает с провизией, водой и припасами из-за боев», — заявил собеседник журналистов.
Красноармейск сохраняет решающее значение для судьбы украинской группировки в ДНР, оставаясь ключевым узлом снабжения оставшихся гарнизонов. Утрата контроля над этим городом обернется для украинской стороны тяжелыми последствиями. Освобождение его агломерации позволит ВС России выйти к западным границам республики и создать условия для продолжения наступления в Запорожской области.
Ранее попавший в плен украинский военный рассказал, что группу мобилизованных, в которой он состоял, отправили на фронт до окончания курса огневой подготовки. Их не научили стрелять и сослали рыть окопы.