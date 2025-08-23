ВСУ объявили о гибели пилота МиГ-29 при посадке

Пилот украинского истребителя МиГ-29 погиб Сергей Бондарь погиб при заходе на посадку после выполнения боевого задания. Об этом сообщила пресс-служба Воздушных сил Украины.

В ведомстве уточнили, что смертельная посадка истребителя произошла в ночь на субботу, 23 августа.

«После выполнения боевого задания при заходе на посадку, погиб пилот истребителя МиГ-29 майор Сергей Бондарь», — говорится в сообщении.

О состоянии военного самолета в пресс-службе не уточнили. При этом там отметили, что сейчас идет установка причин и обстоятельств катастрофы.

В середине мая посол Польши в Киеве Петр Лукасевич допустил передачу Воздушным силам Украины списанных истребителей МиГ-29.

Дипломат пояснил, что в польские военные проводят плановую замену советских самолетов на американские F-16.