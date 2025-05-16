Польша снимет с вооружения обещанный Украине советский МиГ-29

«Европейская правда»: Польша снимет с вооружения МиГ-29, их могут отдать Украине

Польша прекращает использовать советские истребители МиГ-29. Их могут передать Украине. Об этом глава посольства Польши на Украине Петр Лукасевич рассказал в интервью «Европейской правде».

Польша постепенно переходит на американские истребители F-16, заменяя ими советские МиГ-29. Лукасевич отметил, что передача старых самолетов Украине вполне возможна. Но переговоры на эту тему все еще идут.

«Что касается МиГ-29, то мы постепенно выводим их из нашего вооружения, заменяя на F-16. Передача их Украине вполне возможна, соответствующие переговоры еще продолжаются», — сказал Лукасевич.

Украина неоднократно просила Польшу передать ей самолеты МиГ-29, но Варшава отказывала. В марте 2025 года президент Польши Анджей Дуда объявил, что его страна может рассмотреть возможность передачи истребителей, если получит «адекватную замену».

F-16 стали чаще появляться у границ России. Военный летчик Алексей Воевода рассказал, что эти самолеты пытаются прикрыть работу истребителей МиГ-29 и Су-24, которые наносят удары по российским позициям планирующими бомбами.

Российские средства неоднократно сбивали военные самолеты воздушных сил Украины.