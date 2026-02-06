ВСУ не успевают регистрировать терминалы для белого списка Starlink за сутки

Сроки регистрации терминалов Starlink для украинских солдат увеличились с 24 часов, заявленных Минобороны, до 48 часов. Об этом сообщило украинское оборонное ведомство.

«Пока белый список терминалов обновляется постепенно. То есть если вы подали свой терминал на регистрацию, но он еще не работает — нужно подождать до 48 часов», — заявили в пресс-службе.

Там отметили, что чем быстрее подать на верификацию терминал, тем скорее он начнет работать.

Ранее источник РИА «Новости» в силовых структурах сообщил, что объявленные министром обороны Украины Михаилом Федоровым белые списки терминалов Starlink не устраняют сложностей, связанных с верификацией.

Кроме того, учет терминалов значительно усложняется по мере приближения к линии фронта. Поэтому терминалы Starlink отключаются у украинских солдат во время ведения боевых действий.

Несколькими днями ранее советник министра обороны Украины, консультант в области военных радиотехнологий Сергей Бескрестнов заявил, что часть украинских солдат столкнулись с перебоями в работе терминалов Starlink. Речь шла о не внесенных в «белый список» устройствах.