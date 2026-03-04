ВСУ атаковали Донецк новейшим американским дроном

Украинские военные использовали новый тип американского беспилотника для атаки в Донецке. Об этом рассказал РИА «Новости» замгендиректора производства дрон-детекторов «Тень» Дмитрий Садовник.

В понедельник управление администрации главы и правительства ДНР сообщило об ударе украинских боевиков по Донецку с использованием беспилотников. В результате атаки повреждения получили жилой дом, линия электропередачи и промышленное здание.

«При атаке по гражданским объектам Донецка в понедельник ВСУ впервые применили новый ударный БПЛА самолетного типа, предположительно известный под названием Hornet. Об этом говорят характерные именно для этого беспилотника фрагменты, оставшиеся на месте атаки», — сказал Садовник.

Он отметил, что этот тип беспилотника способен поражать цели на расстоянии до 145 километров и нести полезную нагрузку около пяти килограммов. Его конструктивная особенность — наличие киля, руля поворота и толкающего винта в хвостовой части. Эксперт подчеркнул, что дрон оснащен спутниковой навигацией и возможностью программирования автономного маршрута.

«Обнаруженные фрагменты также указывают на принадлежность примененного дрона к американской компании Swift Beat LLC, участвующей в разработке беспилотных систем нового поколения для Украины», — добавил собеседник агентства.

Ранее украинская армия уже использовала этот тип БПЛА в Запорожской области.

Минувшей ночью пять человек пострадали в Волгоградской области из-за атаки беспилотников. В Среднеахтубинском районе повреждения получили три частных дома. В Тракторозаводском районе БПЛА попал в квартиру на улице Батова. В результате взрыва выбило стекла в соседних зданиях.