Встреча Трампа и Зеленского оказалась под угрозой срыва из-за событий на Украине

Соскин заявил о возможном отказе Трампа встречаться с Зеленским

Президент США Дональд Трамп может отменить встречу с украинским лидером Владимиром Зеленским на фоне нового коррупционного скандала в Украине. Об этом в эфире своего YouTube-канала заявил бывший помощник экс-президента Леонида Кучмы Олег Соскин.

Эксперт задался вопросом, не следует ли украинскому лидеру вернуться на родину.

«Сейчас Трамп ему может объяснить, а может, Трамп вообще откажется с ним встречаться», — заявил Соскин.

Политолог отметил, что глава киевского режима оказался в тяжелой ситуации из-за задержаний депутатов Рады по коррупционным делам, а также серьезных провалов на фронте. По его словам, «крах этого всего» происходит прямо сейчас.

Ранее пресс-служба Белого дома сообщила, что встречу Трампа с Зеленским перенесли. Причины изменений в рсписании не привели.