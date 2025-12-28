Встречу Зеленского и Трампа решили перенести
Белый дом: встречу Трампа с Зеленским перенесли на 21:00
Встречу президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского во Флориде перенесли на более раннее время, она начнется в 21:00 по московскому времени. Обновленное расписание встреч президента США опубликовала пресс-служба Белого дома.
До этого планировалось, что встреча пройдет в 23:00 по московскому времени.
«01:00 (21:00 по московскому времени — прим. ред.) — президент примет участвует в двусторонней встрече с президентом Украины», — уточнили в ведомстве.
Переговоры пройдут в Палм-Бич, где находится личное имение американского лидера.
Ранее Зеленский сообщил, что после его встречи с Трампом во Флориде американская сторона обсудит мирный план с Россией. Он уточнил, что на встрече с американскими партнерами обсудят гарантии безопасности и план восстановления Украины.