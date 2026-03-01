ТАСС: прокуроры в Сумах зарабатывают от 1,5 млн гривен в месяц

Жители Сумской области возмутились, узнав о сверхдоходах сотрудников региональной прокуратуры, получающих от 1,5 миллиона гривен (порядка 2,6 миллиона рублей) в месяц. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

«Очередной всплеск антиправительственных настроений происходит среди жителей Сумской области», — рассказал собеседник агентства.

В городе Сумы доходы сотрудников надзорного ведомства начинаются от 1,5 миллиона гривен в месяц, а свои активы они предусмотрительно оформляют на родственников. При этом прокуроры требовали крупные суммы взяток для решения вопрос с госорганами. Это касалось и вопросом захоронения погибших боевиков ВСУ.

Силовик добавил, что украинцы возмутились не только из-за сверхдоходов местных прокурорских работников, но также из-за произвола националистов и дефицита систем противовоздушной обороны.

В начале года в Одессе сотрудники ТЦК вымогали у военнообязанного украинца шесть тысяч долларов, чтобы он избежал мобилизации.