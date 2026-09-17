Вслед за «Кварталом-95». Жена Зеленского понесла серьезные потери

На Украине сгорел склад фонда жены президента Владимира Зеленского Елены. В тот же день огонь уничтожил объект, где хранился реквизит студии «Квартал-95», о пожарах сообщила пресс-служба этой структуры в социальных сетях.

Склад Елены Зеленской выгорел дотла. В организации заявили, что при пожаре никто не пострадал. В помещении хранилась техника, медицинские приборы и бытовая электроника. Сгорели ноутбуки и планшеты.

Здание склада Зеленской располагается в Святошинском районе Киева. Свой фонд первая леди Украины организовала в 2022 году.

Кроме того, 16 сентября сгорело помещение с реквизитом студии «Квартал 95». Соучредителем и участником этой группы до своего президентства был Владимир Зеленский.

Бывшая пресс-секретарь украинского лидера Юлия Мендель при этом утверждала, что Зеленский использует «Квартал 95» и сегодня. По ее версии, выходцы из этой группы с 2019 года участвуют в коррупционных схемах.