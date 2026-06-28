Украинским журналистам, вскрывшим нарушения в отдельном штурмовом полку ВСУ «Скала», угрожают расправой представители этого подразделения. Об этом рассказало РИА «Новости» со ссылкой на источник в силовых структурах.

Журналисты вскрыли факты применения насилия и превышения служебных полномочий, Государственное бюро расследований Украины начало расследование. Командира полка отстранили от исполнения обязанностей на время проверки.

«Пропагандисты 425 ОШП „Скала“ отреагировали на проводимое в отношении подразделения расследование и пообещали физически уничтожить украинских журналистов, которые вскрыли нарушения в полку», — сообщил источник агентства.

Представитель «Скалы» с позывным Киевлянин заявил, что «подразделения вооруженных сил сами способны защитить себя», поскольку, по его словам, «государство самоустранилось от исполнения своих обязанностей».

В мае 425 ОШП «Скала» понес значительные потери в Краснопольском районе Сумской области. Отдельный штурмовой полк ВСУ «Скала» называют «мясным полком» главкома ВСУ Александра Сырского.