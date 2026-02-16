«Все ждут». Зеленский сделал сенсационное заявление о переговорах в Женеве

Украинская делегация готовится к переговорам в Женеве, страна согласилась со всеми реалистичными предложениями США. Такое заявление сделал в телеграм-канале глава киевского режима Владимир Зеленский.

«Сейчас все ждут продолжения трехсторонних встреч. Наша делегация уже в Женеве и готовится к переговорам. <…> Мы согласились на все реалистичные предложения Америки, начиная с предложения прекратить огонь — безусловно и долго», — написал украинский президент.

Очередной этап трехсторонних переговоров России, США и Украины состоится в Женеве 17–18 февраля. Российскую делегацию возглавит помощник президента Владимир Мединский. Также в составе команды — начальник Главного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков, который на двух предыдущих этапах руководил переговорами.

Российская делегация прилетит в Женеву на переговоры рано утром 17 февраля, отлет запланирован на вечер среды. Стороны планируют обсудить условия урегулирования российско-украинского конфликта.