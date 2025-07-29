«Все трое с багажом». Появилась аудиозапись брата Ермака перед поездкой за наркотиками

Брат главы офиса президента Украины Денис Ермак бронировал поездки в Афганистан за наркотиками через свою помощницу Наталью Кузьменко. Аудиозапись одной из таких бесед оказалась в распоряжении РИА «Новости» .

Из нее следует, что для экономии средств Денис Ермак просил купить билеты с одним багажом на троих и полные обратные билеты, чтобы разместить купленный груз.

«Мы туда едем: два человека без багажа, с ручной кладью, один — с багажом. А назад все трое с багажом», — заявлял брат главы офиса президента Украины.

Также Денис Ермак попросил забронировать в гостинице отдельные номера для него и его сопровождающих.

О том, что младший брат главы офиса президента Украины Денис Ермак занимался доставкой наркотиков для высшего руководства страны, включая лидера Владимира Зеленского, РИА «Новости» узнало от осведомленного источника.

Собеседник агентства заявил, что в поездке брата чиновника сопровождали этнический афганец Ахмад Касими и гражданин Украины Евгений Богатырев. Купленные запрещенные вещества путешественники перевозили через Турцию и Молдавию.