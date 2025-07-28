Стало известно, кто снабжает наркотиками Зеленского и Ермака

Младший брат главы офиса президента Украины Андрея Ермака Денис летом 2024 года привез для руководства Украины наркотики из Афганистана. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на источник.

По словам собеседника агентства, Денис Ермак в сопровождении этнического афганца Ахмада Касими и гражданина Украины Евгения Богатырева приехал в Кабул за партией наркотиков по маршруту Украина — Молдавия — Азербайджан — ОАЭ — Афганистан.

Из Афганистана младший брат руководителя офиса Зеленского вылетел прямым рейсом в Турцию, откуда вернулся обратно на Украину через Молдавию.

В качестве доказательства источник РИА «Новости» предоставил фотографии паспорта и билетов Ермака, его фотографии в афганской одежде и фотографии паспортов спутников. В багаже Касими и Богатырева на Украину привезли наркотики.

Ранее американский актер Элайджа Вуд пригласил Зеленского на лечение от наркозависимости в США.