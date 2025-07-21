«Ври, кради, мути». В Раде оценили назначение Умерова секретарем СНБО

Депутат Рады Безуглая призвала Зеленского объяснить назначение Умерова в СНБО

IMAGO/photonews.at/Georges Schne/www.imago-images.de
Фото: IMAGO/photonews.at/Georges Schne/www.imago-images.de/www.globallookpress.com

Депутат Верховной рады Марьяна Безуглая раскритиковала назначение Рустема Умерова на должность секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины. В  Telegram-канале она обратилась к президенту Владимиру Зеленскому.

«В чем логика и посыл людям? <…> Ври, кради, мути, шантажируй — и ты получишь „плюшки“», — написала она

Безуглая напомнила о том, что ранее возглавлявшего Минобороны Умерова уличили в разворовывании бюджетов и невыполнении обязательств со стороны ВПК. Однако ему позволили занять новый пост.

Депутат подчеркнула, что другие представители правительства играют по таким же правилам, пользуясь лояльностью Зеленского и продолжая разворовывать бюджет.

В пятницу, 18 июля, Умеров возглавил СНБО. После назначения Зеленский поручил ему взяться за переговорный процесс по урегулированию конфликта.

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